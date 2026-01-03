Pronostico Tottenham-Sunderland | 15esima volta di fila e aggancio

La sfida tra Tottenham e Sunderland, valida per la 20ª giornata di Premier League, si disputa domenica alle 16. Si tratta della 15ª volta consecutiva in cui le due squadre si affrontano, con l’obiettivo di raggiungere un record di incontri. Di seguito, le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni sulla diretta tv.

Tottenham-Sunderland è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Niente da fare. Il Tottenham non riesce proprio a vincere due partite di fila. E il pareggio zero a zero sul campo del Brentford ha messo in evidenza i problemi offensivi che da un poco di tempo aleggiano sugli Spurs. Ma contro il Sunderland c’è una striscia aperta che va avanti dal 2008. E che rimarrà tale, nonostante gli ospiti si presentino a questo match, da neopromossi ricordiamolo, con 4 pareggi di fila e con una classifica incredibile. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

