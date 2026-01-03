Pronostico Leeds-Manchester United | il primo colpo dell’anno nonostante tutto
La sfida tra Leeds e Manchester United, valida per la ventesima giornata di Premier League, si terrà domenica alle 13:30. In questo incontro si analizzeranno le probabili formazioni e il pronostico, offrendo una panoramica obiettiva sulla partita. Nonostante le difficoltà, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. La partita sarà trasmessa in diretta TV, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’evento in tempo reale.
Leeds-Manchester United è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nonostante un clamoroso pareggio interno contro il Wolverhampton, squadra ultima in classifica e praticamente retrocessa, il Manchester United è a quota 30 punti ed è vicino alla zona Champions League. Quelle davanti non spingono e anche in questo caso, in maniera clamorosa, c’è una squadra che nonostante non riesca in nessun modo a dare continuità alle proprie prestazioni è lì, pronta a giocarsela. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
