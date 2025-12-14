Pronostico Manchester United-Bournemouth | stavolta è tutto rispettato

Analisi e pronostici sulla sfida tra Manchester United e Bournemouth, valida per la sedicesima giornata di Premier League. L'incontro si disputerà lunedì e sarà trasmesso in diretta televisiva. Ecco le probabili formazioni e le previsioni per questa importante partita di metà campionato.

Manchester United-Bournemouth è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Uno dei proverbi che tutti noi conosciamo recita “non c’è due senza tre”. Ma non sempre succede e, questa volta, non succederà. Tra Manchester United e Bournemouth il pronostico sarà sicuramente rispettato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma cosa centra in tutto questo allora quella frase? Beh, negli ultimi due confronti che queste due squadre hanno avuto a Old Trafford il Bournemouth è riuscito in entrambi i casi a prendersi i tre punti e quindi piazzare due vere e proprie imprese. Ilveggente.it

