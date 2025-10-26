Si torna nella Sicilia occidentale con le nuove indagini e i tormenti personali di Saverio Lamanna. Tra golfi, tonnare, saline e panorami mozzafiato, ecco tutte le location di Màkari. C'è una ragione per cui Màkari è diventata, nel giro di poche stagioni, una delle fiction più identitarie della televisione italiana: tanto del merito è dei meravigliosi panorami della Sicilia, che regalano agli occhi e al cuore momenti di autentica bellezza. Dal 19 ottobre, per quattro prime serate su Rai 1, la produzione Palomar (da un'idea di Gaetano Savatteri) torna con la versione più solare e concreta dell'isola, dove mare, pietra e vento entrano in scena per ricordarci quanta bellezza vive in un'Italia spesso sottovalutata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Màkari, dove è stata girata la fiction di Rai 1: la guida completa alle location