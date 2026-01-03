Pontedera partita da non sbagliare Contro la Torres per risalire
Pontedera, partita da affrontare con attenzione. Contro la Torres, è importante impostare una strategia chiara per risalire la classifica. Ricordiamo che siamo all’inizio del girone di ritorno, con ancora molte partite da giocare. Non ci sono pronostici definitivi: ogni risultato può influire sul cammino della squadra. L’obiettivo è mantenere concentrazione e determinazione, passo dopo passo.
Non c’è un verdetto da scrivere. Perché siamo alla prima giornata del girone di ritorno e alle sentenze mancano ancora 18 partite (turno odierno compreso). Tuttavia è innegabile che la sfida casalinga contro la Torres, sia per il Pontedera una partita determinante nella corsa per la salvezza diretta. L’ambiente ha ben compreso l’importanza di questi novanta minuti che mettono di fronte la penultima in classifica, ossia la squadra granata, all’ultima, ossia la squadra sarda, e infatti la società ha fatto quanto aveva promesso, rinforzando l’organico già per questo match. Così ieri, primo giorno di mercato, sono stati tesserati i giocatori già annunciati nei giorni scorsi e sono a disposizione oggi: il difensore Piana, il centrocampista Dell’Aquila e l’attaccante Yeboah - cui va aggiunto Andrea Caponi - mentre solo problemi burocratici hanno rinviato a mercoledì il tesseramento dell’uruguaiano Wagner. 🔗 Leggi su Lanazione.it
