Vis occhio al duello con la Torres I sardi non vogliono più sbagliare

È una Torres consapevole di non poter più sbagliare quella che arriverà domani a Pesaro. Dopo tre sconfitte consecutive e una classifica che la vede arrancare in terzultima posizione per mister Michele Pazienza la fiducia nei suoi confronti rischia di terminare proprio al Benelli. Affossata da un calendario complesso e da una consistente pressione posta dall’ ambiente sui tanti giovani acquistati nell’ultima sessione di calciomercato, la Torres non è ancora riuscita ad assumere una propria identità. I sardi hanno pagato a caro prezzo i vari errori tecnici in fase d’impostazione costantemente commessi da inizio stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis, occhio al duello con la Torres. I sardi non vogliono più sbagliare

In questa notizia si parla di: occhio - duello

Molina Juve: colpo solo rimandato? Possibile, ma occhio all’inserimento di un’altra big italiana. Duello in vista per il terzino argentino, ecco cosa sta succedendo

Milan-Napoli, duello d’alta classifica, ma occhio ai punti deboli

Seguite con noi la DIRETTA LIVE della FP1 del GP dell'Azerbaijan. Le McLaren pronte all'ennesimo duello in chiave titolo, ma occhio a Max Verstappen. La Ferrari sarà della partita? - facebook.com Vai su Facebook

La 48ª Cividale–Castelmonte chiude il Civm Nord 2025: duello finale dell’Ibiza Cup tra Piccin e Pisciotta, oltre 200 piloti al via. #Friuli #Udine #Eventi #Sport - X Vai su X

Vis, occhio al duello con la Torres. I sardi non vogliono più sbagliare - Dopo tre sconfitte consecutive e una classifica che la vede arrancare in terzultima posizione per mister Michel ... Come scrive msn.com

Vis, al Benelli arriva il Gubbio reduce da un ko. Ma occhio: ha quasi il doppio del punteggio - Domani alle 17:30 al Benelli arriva un Gubbio che rispetto alla Vis di punti ne ha quasi il doppio, 11 gli umbri 6 i pesaresi, ma che proprio come lei è ... Scrive ilrestodelcarlino.it