Pandoro ritirato dal mercato per rischio fisico | ecco di quale si tratta

Un’azienda alimentare ha ritirato dal mercato alcuni lotti di pandoro a causa di un rischio fisico identificato. La decisione riguarda prodotti già distribuiti e acquistati, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei consumatori. Si consiglia di verificare eventuali avvisi ufficiali e di controllare le confezioni prima di consumare il prodotto. La prevenzione è fondamentale per evitare rischi per la salute.

– C’è chi lo ha già comprato per le feste, chi lo ha aperto a colazione e chi lo ha messo da parte “per un’occasione speciale”. Il pandoro è uno di quei prodotti che entrano in casa con naturalezza, senza destare sospetti. Proprio per questo, quando arriva un avviso ufficiale di richiamo, l’effetto è immediato: ci si ferma, si controlla la dispensa, si rilegge l’etichetta. Perché non si parla di gusto o di qualità, ma di sicurezza. La segnalazione è comparsa sul portale del Ministero della Salute e riguarda un rischio fisico, una delle categorie più delicate quando si tratta di alimenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Pandoro ritirato dal mercato per “rischio fisico”: ecco di quale si tratta Leggi anche: Mercato Juventus, il calciatore blindato dal proprio club: pronto un rinnovo fino al 2029. Ecco di chi si tratta Leggi anche: Belve, Francesca Fagnani "le ha provate tutte per averlo": ecco di quale Vip si tratta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pandoro ritirato dal mercato per «rischio fisico»: ecco quale marca. L'avviso sul portale del ministero della Salute; Pandoro ritirato dal mercato, si parla di rischio fisico: l'avviso sul portale del ministero; Pandoro classico richiamato per presenza di corpi estranei: lotti e marchio interessati; Pandoro richiamato per possibile contaminazione da teflon, i lotti interessati. Pandoro ritirato dal mercato per «rischio fisico»: ecco quale marca. L'avviso sul portale del ministero della Salute - Con questa motivazione è stato richiamato dal mercato, dall'azienda produttrice, il Pandoro classico Vergani. ilmessaggero.it

Pandoro richiamato per possibile contaminazione da teflon, i lotti interessati - Richiamo alimentare per pandori classici ritirati per rischio fisico per possibile contaminazione, le marche e i lotti interessati ... quifinanza.it

Pandoro “gate” in Brianza, ecco cosa è successo: frammenti di stampini da forno finivano nell’impasto - Prodotti ritirati dal mercato e sanzionata l’azienda per la mancata identificazione e gestione del pericolo. msn.com

