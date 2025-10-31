Otto piccoli magnifici pelosi da adottare a novembre

Per i nostri amici a quattro zampe è arrivato il momento di affrontare novembre in una casa dove non sentirsi più soli. Se siete già alla ricerca di un bel cane da accogliere tra le vostre mura domestiche - a cui dare tutto l'amore e l'affetto di cui ha bisogno - avete la possibilità di offrire. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Altre letture consigliate

Otto gli #spettacoli in scena al teatro di Scansano, oltre agli appuntamenti per i più piccoli - #IlGiunco - facebook.com Vai su Facebook

I Magnifici Otto La quinta superiore e 1300 km a piedi - E dopo 9 mesi e 1300 km a piedi in 99 tappe, otto giovani che hanno preso parte al progetto educativo #Strade Maestre organizzato dalla coop sociale ... Segnala corriere.it