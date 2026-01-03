Orfani d' amore a Palermo quei bimbi contesi tra genitori separati | storie conflitti e strumenti per difenderli

Da palermotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In città come Palermo, molti bambini coinvolti in separazioni affrontano situazioni di conflitto tra genitori, spesso definiti “orfani d’amore”. Questi piccoli non hanno perduto uno dei genitori, ma vivono la difficoltà di mantenere un legame equilibrato con entrambi, nonostante le controversie. In questo articolo esploriamo le storie, le sfide e gli strumenti disponibili per tutelare i diritti e il benessere di questi bambini.

Li chiamano “orfani d’amore”. Bambini che non hanno perso la mamma o il papà, ma la serenità di appartenere a entrambi. Sono figli che vivono nel mezzo di una guerra che non hanno scelto, tra rancori che non comprendono e silenzi che fanno più rumore di mille urla. Crescono così, in un campo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

orfani d amore a palermo quei bimbi contesi tra genitori separati storie conflitti e strumenti per difenderli

© Palermotoday.it - Orfani d'amore a Palermo, quei bimbi contesi tra genitori separati: storie, conflitti e strumenti per difenderli

Leggi anche: Una Figlia in prima TV su Sky e NOW: Accorsi e Francesconi tra amore e conflitti familiari

Leggi anche: Mykonos, la convivenza, l'ultima estate separati: la storia d'amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.