Orfani d' amore a Palermo quei bimbi contesi tra genitori separati | storie conflitti e strumenti per difenderli

In città come Palermo, molti bambini coinvolti in separazioni affrontano situazioni di conflitto tra genitori, spesso definiti “orfani d’amore”. Questi piccoli non hanno perduto uno dei genitori, ma vivono la difficoltà di mantenere un legame equilibrato con entrambi, nonostante le controversie. In questo articolo esploriamo le storie, le sfide e gli strumenti disponibili per tutelare i diritti e il benessere di questi bambini.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.