Oltre 15mila imprese rosa Donne primi in regione | Tenaci nelle avversità

In Emilia-Romagna, oltre 15.000 imprese sono guidate da donne, con Ferrara e Ravenna che si distinguono per la loro presenza femminile. Nonostante le sfide di un contesto economico complesso, queste imprenditrici dimostrano una forte determinazione nel mantenere attive le loro attività e contribuire allo sviluppo locale. La loro tenacia rappresenta un esempio di resilienza e impegno nel panorama imprenditoriale regionale.

La tenacia nelle avversità è una caratteristica delle donne imprenditrici ferraresi e ravennati, alle prese con una crisi che non sembra attenuarsi. Nelle attuali difficoltà congiunturali che stiamo attraversando, un dato positivo arriva dal mondo dell' imprenditoria femminile, che si conferma una delle componenti più dinamiche del sistema economico locale. Il dato complessivo colloca Ferrara e Ravenna prime in regione con 15.154 imprese registrate al 30 settembre 2025, pari al 22,3% del totale. La Giunta della Camera di commercio all'unanimità, nei giorni scorsi, ha approvato, rafforzandone le funzioni, il programma di attività del Comitato per l'imprenditoria femminile guidato da Antonella Bandoli.

