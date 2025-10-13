Oltre mille donne al Bosco in Rosa 2025 a Napoli | sport solidarietà e prevenzione a Capodimonte
Un’“onda rosa” di oltre mille partecipanti ha animato ieri i prati del Real Bosco di Capodimonte per l’edizione 2025 del Bosco in Rosa, l’iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione femminile organizzata da Napoli Running. L’evento ha combinato sport e solidarietà: le partecipanti hanno percorso circa 3 km a piedi o di corsa e hanno preso parte alle attività di ginnastica proposte sui pratoni del Bosco. Lo start è stato dato da Marcello Zamparelli, vicepresidente di Sos Sostenitori Ospedale Santobono ETS, alla presenza di Amalia Di Martino, vicepresidente regionale FIDAL, che ha sottolineato l’incontro tra sport e impegno sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Una giornata di sport e sorrisi nel cuore verde di Napoli: un'onda rosa per sostenere i progetti del Santobono NAPOLI (Pietro De Biasio) – Un pomeriggio di sport e solidarietà nel cuore verde di Napol ...