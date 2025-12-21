Notte intensa nel Comasco | sette intossicati da gas-fumi e numerosi interventi per l’alcol

La notte di sabato 20 dicembre ha visto numerosi interventi nel Comasco, a causa di sette persone intossicate da gas e fumi, oltre a diversi soccorsi legati all’abuso di alcol. La sequenza di interventi, durata fino all’alba di domenica 21, ha coinvolto ambulanze e forze dell’ordine su strade, locali e abitazioni della provincia.

La sera di sabato 20 dicembre segna l’inizio di una lunga sequenza di interventi che accompagna ambulanze e mezzi di soccorso fino all’alba di domenica 21, tra strade, locali e abitazioni della provincia di Como. Incidenti stradali, aggressioni, cadute e numerosi episodi legati all’abuso di alcol. 🔗 Leggi su Quicomo.it

