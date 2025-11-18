Ninna Quario | Mia figlia Federica Brignone si sente la meno talentuosa di casa questo le ha portato grande determinazione L' infortunio? Sta lavorando da sette mesi per tornare

Giornalista sportiva e campionessa di slalom, madre di un'altra campionessa sugli sci, Ninna Quario racconta tutte le vite che ha vissuto in uno slalom parallelo con Federica Brignone che lavora per tornare dall'infortunio per partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ninna Quario: «Mia figlia, Federica Brignone, si sente la meno talentuosa di casa, questo le ha portato grande determinazione. L'infortunio? Sta lavorando da sette mesi per tornare»

“ . ” di @ninnaquario Dalle prime curve sulla neve ai sogni più grandi. Due vite, uno slalom parallelo. Già disponibile su minervaedizioni.com - facebook.com Vai su Facebook

Giornalista sportiva e campionessa di slalom, madre di un'altra campionessa sugli sci, Ninna Quario racconta tutte le vite che ha vissuto in uno slalom parallelo con Federica Brignone che lavora per t ...

Legnano, sold out per Ninna Quario e il suo libro su Federica Brignone - Oltre 200 persone alla Sala Previati del Castello per la presentazione di “Due vite”, tra sport, maternità e ricordi personali ... Lo riporta legnanonews.com

Ninna Quario (madre Brignone): “Fede non vuole fare l’eroina. Ma credo che siamo sulla buona strada” - Ninna Quario, ex sciatrice della Valanga Rosa e madre di Federica Brignone, intervenuta a “Tutti convocati” su Radio 24, ha fatto chiarezza sulla situazione della figlia in vista delle Olimpiadi di Mi ... Secondo repubblica.it