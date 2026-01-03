Nicolas Maduro prelevato con la moglie in camera | nella notte

Nella notte, il presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sarebbero stati prelevati dalla loro camera da forze statunitensi durante un’operazione. La notizia, ancora da confermare ufficialmente, riguarda un presunto intervento mirato a catturare Maduro in Venezuela. La vicenda solleva interrogativi sulla situazione politica e sulla presenza di forze straniere nel paese.

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sarebbero stati prelevati dalla loro camera da letto dalle forze statunitensi durante il raid che ha portato alla loro cattura. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali la coppia sarebbe stata catturata nel cuore della notte, mentre dormiva. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha rivendicato l'attacco e la cattura di Maduro, in collegamento con Fox News ha spiegato che Maduro si trova al momento sulla nave militare statunitense Iwo Jima e sarà portato a New York dove sarà processato. Il capo della Casa Bianca ha sottolineato anche di aver seguito il raid in diretta fin dall'inizio: "Ho guardato l'operazione (in Venezuela) in tempo reale da Mar-a-Lago". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Attacco Usa a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati via su una nave. Voleva negoziare, ho detto no. Vedremo se Machado può governare». Cnn: prelevato in camera da letto | La vice in Russia?

