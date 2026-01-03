Muccichini tedoforo a 72 anni | Per me una bella soddisfazione

Muccichini, a 72 anni, ha avuto l’onore di essere tedoforo durante la staffetta olimpica. Per lui, portare la fiaccola rappresenta un impegno a livello mondiale e un motivo di grande soddisfazione. Appassionato di sport e sci, ha sottolineato quanto questa esperienza sia un riconoscimento importante, che unisce valori di condivisione e tradizione olimpica.

"Portare la fiamma olimpica significa essere coinvolto in un'iniziativa mondiale e per me è motivo di orgoglio, amando lo sport e lo sci. È meraviglioso". Il 72enne tolentinate Antonio Muccichini, instancabile atleta e camminatore, domani alle 14, a Fermo, vestirà i panni di tedoforo. Ex dipendente di Poltrona Frau, dove ha lavorato per 31 anni, da qualche tempo è in pensione. Grazie a un affiatato gruppo di amici (che purtroppo oggi non ci sono più) ha conosciuto il mondo dello sport quando aveva circa trent'anni. Classico podista e poi maratoneta, ha girato il mondo: in passato ha fatto la maratona di New York, di Praga, Venezia, Firenze, Roma, Bologna per un totale di una cinquantina di gare, nonché i 100 chilometri del Passatore.

