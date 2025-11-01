Napoli-Como 0-0 Fabregas | Una bella soddisfazione giocare così al Maradona
Le parole del tecnico del Como dopo il pareggio al Maradona. Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, in campo Cremonese-Juventus: la prima di Spalletti Napoli-Como 0-0: i lariani fermano i partenopei al Maradona. Udinese-Atalanta 1-0. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-serie- - facebook.com Vai su Facebook
? #Napoli-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
Le pagelle di Napoli-Como, i top e i flop della partita del Maradona - Il match delle 18 tra Napoli e Como finisce con il risultato di 0- ilmattino.it scrive
Napoli-Como 0-0: video, gol e highlights - La squadra di Conte rallenta la corsa in vetta alla classifica (+1 sulla Roma) fermato sullo 0- Lo riporta sport.sky.it
Napoli-Como 0-0: occasione persa, ma Conte resta primo - Como ha il sapore dell'occasione persa per tanti, soprattutto per il Napoli che si ferma e lascia due punti nella corsa al primo posto. Come scrive msn.com