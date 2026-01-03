Moviola di Cagliari-Milan bene l’arbitro Abisso | direzione di gara corretta Nessun rigore su mano di Ricci
La partita tra Cagliari e Milan si è conclusa con il risultato di 0-1, grazie a un gol di Leao. L'arbitro Abisso ha diretto l'incontro senza errori evidenti, confermando una gestione corretta della gara. In particolare, non ci sono stati rigori controversi, né decisioni discutibili riguardanti il fallo di mano di Ricci. Un'analisi obiettiva che sottolinea l'operato regolare dell'arbitro durante l'incontro.
Cagliari-Milan finisce 0-1 (Leao) senza polemiche arbitrali. 'La Gazzetta dello Sport' analizza la (buona) prestazione dell'arbitro Abisso. Ecco la moviola della sfida valida per la 18^ giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Moviola Cremonese Napoli, i giornali promuovono Mariani: l’analisi della direzione di gara dell’arbitro
Leggi anche: Moviola Milan Lazio, Marelli analizza il finale polemico del match: «Nessun rigore per il fallo di mano di Pavlovic sul tiro di Romagnoli, vi spiego perché»
Cagliari-Milan, la moviola LIVE: mani di Zappa, proteste dei rossoneri; Leão torna e segna, il Milan inizia bene il nuovo anno: 1-0 a Cagliari; Moviola Cagliari-Milan: mano di Zappa e contatto Loftus Cheek-Rodriguez, nessun rigore per i rossoneri; Cagliari - Milan in Diretta Streaming | IT.
Cagliari-Milan, moviola: tre rigori negati e troppe decisioni cervellotiche, che caos - Milan analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli e dall’esperto di Prime Calvarese, la moviola ... sport.virgilio.it
Mano di Ricci, era rigore? La moviola di Cagliari-Milan dai quotidiani - Milan ha lasciato diversi discorsi in sospeso: oggi vi proponiamo la moviola relativa agli episodi dubbi della gara dell’Unipol Domus Cagliari- cagliarinews24.com
Abisso promosso dalla moviola del CorSport: il braccio di Ricci non è punibile - La moviola del Corriere dello Sport promuove l'arbitro Abisso della sezione di Palermo, che gestisce Cagliari- milannews.it
Cagliari-Milan La Moviola | La nostra analisi sull'operato della squadra arbitrale del match che ha visto i rossoblù uscire sconfitti 0-1 contro i rossoneri - facebook.com facebook
#Cagliari- #Milan La Moviola | La nostra analisi sull'operato della squadra arbitrale del match che ha visto i rossoblù uscire sconfitti 0-1 contro i rossoneri x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.