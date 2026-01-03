Moviola di Cagliari-Milan bene l’arbitro Abisso | direzione di gara corretta Nessun rigore su mano di Ricci

La partita tra Cagliari e Milan si è conclusa con il risultato di 0-1, grazie a un gol di Leao. L'arbitro Abisso ha diretto l'incontro senza errori evidenti, confermando una gestione corretta della gara. In particolare, non ci sono stati rigori controversi, né decisioni discutibili riguardanti il fallo di mano di Ricci. Un'analisi obiettiva che sottolinea l'operato regolare dell'arbitro durante l'incontro.

Mano di Ricci, era rigore? La moviola di Cagliari-Milan dai quotidiani - Milan ha lasciato diversi discorsi in sospeso: oggi vi proponiamo la moviola relativa agli episodi dubbi della gara dell’Unipol Domus Cagliari- cagliarinews24.com

Abisso promosso dalla moviola del CorSport: il braccio di Ricci non è punibile - La moviola del Corriere dello Sport promuove l'arbitro Abisso della sezione di Palermo, che gestisce Cagliari- milannews.it

Cagliari-Milan La Moviola | La nostra analisi sull'operato della squadra arbitrale del match che ha visto i rossoblù uscire sconfitti 0-1 contro i rossoneri - facebook.com facebook

#Cagliari- #Milan La Moviola | La nostra analisi sull'operato della squadra arbitrale del match che ha visto i rossoblù uscire sconfitti 0-1 contro i rossoneri x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.