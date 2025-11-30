Moviola Milan Lazio Marelli analizza il finale polemico del match | Nessun rigore per il fallo di mano di Pavlovic sul tiro di Romagnoli vi spiego perché

Moviola Milan Lazio, Marelli analizza il polemico finale del match trattando l’episodio dubbio del fallo di mano di Pavlovic sul tiro di Romagnoli Nel post partita di Milan Lazio, l’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto negli studi di DAZN, nel programma Vamos, per analizzare l’episodio più discusso della serata: il contatto al 95? in area . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Milan Lazio, Marelli analizza il finale polemico del match: «Nessun rigore per il fallo di mano di Pavlovic sul tiro di Romagnoli, vi spiego perché»

