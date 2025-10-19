Milan-Fiorentina Allegri | Bella vittoria ma non abbiamo fatto ancora assolutamente niente

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Allegri: “Bella vittoria, ma non abbiamo fatto ancora assolutamente niente”

Scopri altri approfondimenti

Alle 0:10 su Canale 5 appuntamento con Pressing-Nel cuore dello sport: Alberto Brandi, Monica Bertini e i loro ospiti sono pronti a commentare i temi di Milan-Fiorentina e della giornata di Serie A #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Fiorentina match delle prime volte: per 3 rossoneri sarà l’esordio stagionale da titolari in Serie A - X Vai su X

Milan: Allegri, continuare così ma il cammino è ancora lungo - "La squadra ha fatto una buona partita, fino al momento del gol non abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta. Come scrive ansa.it

Milan, Allegri: "Ottima reazione. Ecco perché ho scelto Leao per tirare il rigore" - Fiorentina, partita valida per la settima giornata di Serie A. Scrive calciomercato.com

Allegri a MTV: "Bella vittoria, che dà morale, ma il cammino è ancora lungo" - Fiorentina Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare i tre punti conquistati questa sera dalla sua squadra. Si legge su milannews.it