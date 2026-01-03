Milan 2026 è tutta testa Notte in vetta per Allegri Leao ritmo da scudetto

Il Milan di Allegri mantiene la testa alta a Milano 2026, nonostante le difficoltà e gli infortuni. La squadra dimostra carattere e compattezza, trovando nel ritorno di Leao un impulso importante. Con un ritmo sostenuto, i rossoneri si confermano tra le pretendenti allo scudetto, mostrando solidità e determinazione in questa fase della stagione.

Il primo Milan dell'anno non perde la testa nonostante il pieno di cerotti e inghippi. Anzi, la ritrova, seppur momentaneamente, grazie a un guizzo del rientrante - e attesissimo - Leao. I numeri di Massimiliano Allegri continuano a profumare di scudetto, alla faccia dell'obiettivo minimo del doveroso ritorno in Champions League. Profumano di scudetto e hanno l'aria della piccola, grande impresa: 16esimo risultato utile consecutivo, ottava trasferta senza perdere (5 vittorie, 3 pari), cosa che nell'ultimo ventennio è riuscita, una volta sola, a Pioli. Ancora: 12 punti in più dell'anno scorso. Max, i piedi, li tiene tradizionalmente ben piantati per terra.

Vicario: 'Sogno il Mondiale 2026, ho pianto per Buffon. Milan tutta la vita, contro la Juve...' - Il portiere dell'Empoli, Guglielmo Vicario (classe 1996 scuola Udinese) ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Buffon è il mio idolo e la sera di Italia- calciomercato.com

Milan, con 6 punti la Conference è sicura: le combinazioni - Milan in Europa se: le combinazioni che negli ultimi due turni di campionato garantirebbero un piazzamento europeo ai rossoneri. gianlucadimarzio.com

Tutta la mentalità di #Modric: "Al #Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere. Quest’anno È possibile. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi". Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

#Milan, ora il rinforzo in difesa: da #Gatti a #Gomez e tutta la verità su #Skriniar e #Disasi x.com

