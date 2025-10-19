Ghiaccio bollente. Massimiliano Allegri dribbla tutto. E mentre parla, ancora non può sapere dei ko di Napoli e Roma: tradotto, in caso di vittoria questa sera contro la Fiorentina (ore 20.45), Milan primo da solo. Max, con tutta probabilità, avrebbe evitato anche l’ipotesi primato in Serie A, per il momento. Contano i fatti, il presente. Via (quasi) tutto il resto. Le polemiche internazionali, causa nazionali tornati incerottati, causa Milan-Como a Perth: via. E via le constatazioni su una rosa ristretta (19 giocatori di movimento), le pressioni su Rafa Leao. In archivio il passato. Al futuro, ci si penserà da domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Milan con vista sulla vetta. Allegri dà l'assist a Leao