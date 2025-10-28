Cosa sta succedendo con le case a Firenze

Firenze si conferma una delle città più care d’Italia per comprare casa e, al tempo stesso, un mercato sempre più complesso per chi cerca un affitto. I nuovi dati dell’Osservatorio sul mercato residenziale toscano di Immobiliare.it Insights, relativi al terzo trimestre 2025, mostrano un quadro in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rischio stagnazione per l'economia della Russia? Ecco cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello in rivolta, tutti contro Omer: “Vittima sacrificale”. Cosa sta succedendo - Secondo alcuni utenti web il concorrente siriano del reality Mediaset sarebbe sempre più escluso dai suoi compagni. libero.it scrive

Cosa succede nella Casa del Grande Fratello: nuova uscita, budget dimezzato, acqua fredda e morale a pezzi - Nuovo ritiro (momentaneo) per un concorrente del Grande Fratello 2025: chi è stavolta e perché? Si legge su msn.com

Allarme scabbia in casa di riposo a Rivarolo Canavese: 14 contagi tra anziani e operatori, cosa sta succedendo - In una Rsa piemontese scatta l’allarme contagio: la scabbia si è diffusa nonostante i protocolli di igiene. Lo riporta msn.com