Mercato Milan Di Stefano | Maignan predisposto al dialogo Con Allegri…

Nel corso di un’intervista esclusiva, il giornalista Peppe Di Stefano ha commentato la situazione contrattuale di Mike Maignan, portiere del Milan. Di Stefano ha sottolineato la disponibilità al dialogo di Maignan e la sua buona relazione con l’allenatore Allegri. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sulla stabilità e le prospettive future del giocatore e del club rossonero.

Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, il noto giornalista sportivo Peppe Di Stefano ha lasciato delle dichiarazioni inerenti al rinnovo contrattuale di un pilastro rossonero: Mike Maignan, le sue parole.

Rinnovo Maignan, ultimatum del Milan: fissata la deadline - Il prolungamento di contratto del francese è al centro delle discussioni in casa rossonera: in arrivo l'incontro decisivo con l’agente ... spaziomilan.it

Mercato Milan, Moretto svela: «Nuovi contatti per il rinnovo di Maignan. Il problema non è l’offerta economica ma…» - Mercato Milan, Moretto torna a parlare dello spinoso rinnovo di Mike Maignan e svela che il problema non è l’offerta economica Il futuro di Mike Maignan al Milan resta un rebus complicato. milannews24.com

#Calciomercato #Milan, #Tare: " #Nkunku mai in discussione. #Fullkrug ci darà una mano" #SkySport #SkyCalciomercato x.com

Boniface stop: l’ex obiettivo di mercato del Milan si opera al ginocchio destro, il suo futuro al Werder Brema è compromesso Boniface era stato vicinissimo a diventare il nuovo attaccante del Milan. Il nigeriano era sbarcato a Milano nella seconda metà - facebook.com facebook

