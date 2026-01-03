ESCLUSIVA Di Stefano | È tornato il Milan Sul mercato e Maignan…
In questa intervista esclusiva, Di Stefano analizza il ritorno del Milan, concentrandosi sul mercato e sulla situazione di Maignan. Con anni di esperienza alle spalle, il suo punto di vista offre un quadro chiaro e approfondito sulla fase attuale del club. Di seguito, le sue parole, che evidenziano i principali temi e le prospettive future dei rossoneri.
Abbiamo sentito in esclusiva Di Stefano, inviato a seguito del Milan da anni. Tanti i temi affrontati, ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
? ESCLUSIVA DI STEFANO: DA CAGLIARI CON UNA CONVINZIONE. IL MILAN È TORNATO. SU MAIGNAN... ??
