Mercato Lazio Sarri vuole qualità | priorità alla mezzala
Il mercato della Lazio si concentra sulla ricerca di giocatori di qualità, con particolare attenzione al ruolo di mezzala. Sarri mira a rafforzare la squadra puntando su profili affidabili e funzionali al suo sistema di gioco. La cessione di Castellanos ha portato un ricavato, ma non basta a coprire tutte le necessità. La dirigenza valuta con attenzione le opzioni per migliorare l’organico in vista della prossima stagione.
e no anche a Lorenzo Lucca Il tesoretto ricavato dalla cessione di Castellanos non è sufficiente per .
