2025-10-26 10:17:00 Il CdS: Sarri e il suo doppio. Il Sarri di prima, quello di Bergamo, e il Sarri di poi, quello di ieri, sembrano due persone differenti. Non lo sono. Mau è apparso più rilassato dopo il doppio confronto con Fabiani e Lotito. Il primo, tenuto nascosto, è di giovedì. Il secondo, svelato, è di venerdì sera. E Lotito ieri è tornato a Formello a cena. Il diesse ha iniziato l’opera di ammorbidimento del Comandante preparando il terreno al confronto Sarri-Lotito. Mau con Fabiani ha iniziato ad affrontare il tema mercato senza ancora scendere nei particolari. Si saprà a dicembre se la Lazio potrà operare col mercato semiaperto (uscite ed entrate) o aperto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Mercato Lazio, Sarri tra la mezzala e Insigne. Ipotesi terzino e regista