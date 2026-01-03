Meloni | Intervento Usa in Venezuela legittimo Schlein | Trump vìola diritto internazionale

Da agi.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti dichiarazioni evidenziano posizioni divergenti sul tema degli interventi militari internazionali. Meloni ha definito legittimo l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, mentre Schlein ha criticato Trump per aver violato il diritto internazionale. Il governo italiano, pur riconoscendo che l'azione militare non è la via preferibile, considera legittimo un intervento difensivo contro minacce come il narcotraffico e gli attacchi ibridi, sempre nel rispetto delle norme internazionali.

AGI - L' azione militare esterna  non è la strada da percorrere, tuttavia "il  governo italiano  considera legittimo un  intervento di natura difensiva  contro  attacchi ibridi  alla propria sicurezza, come nel caso di  entità statuali  che alimentano e favoriscono il  narcotraffico". Dopo essersi messa in contatto fin da subito con il ministro degli Esteri  Antonio Tajani  per seguire costantemente l'evolversi della situazione, la premier  Giorgia Meloni  affida a una nota di  Palazzo Chigi  la linea dell'esecutivo sull'operazione decisa da Trump in  Venezuela, che ha portato alla  destituzione di Maduro, poi condotto assieme alla moglie a bordo di un aereo negli USA. 🔗 Leggi su Agi.it

meloni intervento usa in venezuela legittimo schlein trump v236ola diritto internazionale

© Agi.it - Meloni: "Intervento Usa in Venezuela legittimo". Schlein: "Trump vìola diritto internazionale"

Leggi anche: Meloni: "Intervento Usa in Venezuela legittimo". Schlein: "Trump vìola diritto internazionale"

Leggi anche: Meloni: "Intervento Usa in Venezuela legittimo". Schlein: "Trump vìola diritto internazionale"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Venezuela, Meloni: «Attacco legittimo». L’ira del centrosinistra: «Posizione grave»; Venezuela, Meloni: «No alla forza ma azione difensiva legittima». Opposizioni contro l’attacco; Meloni: Intervento Usa in Venezuela legittimo. Schlein: Trump vìola diritto internazionale; Venezuela, Meloni: «Legittima un'azione difensiva contro il narcotraffico».

meloni intervento usa venezuelaAttacco Usa in Venezuela, Meloni: “Legittimo un intervento di natura difensiva” - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sull'attacco Usa in Venezuela che ha portato all'arresto di Nicolas Maduro ... dire.it

Attacco USA al Venezuela - aspetti di diritto internazionale con Simone Chiarelli (4/1/2026)

Video Attacco USA al Venezuela - aspetti di diritto internazionale con Simone Chiarelli (4/1/2026)

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.