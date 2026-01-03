Meloni | Intervento Usa in Venezuela legittimo Schlein | Trump vìola diritto internazionale

Recenti dichiarazioni evidenziano posizioni divergenti sul tema degli interventi militari internazionali. Meloni ha definito legittimo l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, mentre Schlein ha criticato Trump per aver violato il diritto internazionale. Il governo italiano, pur riconoscendo che l'azione militare non è la via preferibile, considera legittimo un intervento difensivo contro minacce come il narcotraffico e gli attacchi ibridi, sempre nel rispetto delle norme internazionali.

AGI - L' azione militare esterna non è la strada da percorrere, tuttavia "il governo italiano considera legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico". Dopo essersi messa in contatto fin da subito con il ministro degli Esteri Antonio Tajani per seguire costantemente l'evolversi della situazione, la premier Giorgia Meloni affida a una nota di Palazzo Chigi la linea dell'esecutivo sull'operazione decisa da Trump in Venezuela, che ha portato alla destituzione di Maduro, poi condotto assieme alla moglie a bordo di un aereo negli USA.

Attacco USA al Venezuela - aspetti di diritto internazionale con Simone Chiarelli (4/1/2026)

