Manutezione delle strade Stanziati 250 mila euro | Prevista la depavimentazione

È stato annunciato un intervento di manutenzione straordinaria delle strade di Follonica, con uno stanziamento di 250 mila euro. L’iniziativa prevede interventi di depavimentazione, mirati a migliorare la sicurezza, la circolazione e la sostenibilità ambientale. La giunta Buoncristiani ha avviato questa operazione per garantire condizioni più sicure e funzionali alle infrastrutture stradali della città.

FOLLONICA Al via il piano di manutenzione straordinaria delle strade di Follonica. Sicurezza stradale, fluidità della circolazione e sostenibilità ambientale sono i pilastri della maxi operazione di manutenzione straordinaria voluta dalla giunta Buoncristiani. Partiranno nei prossimi giorni i lavori di rifacimento del manto stradale e messa in sicurezza che interesseranno alcuni degli snodi viari più importanti e trafficati della città del Golfo. L’intervento, inserito nel piano di manutenzione straordinaria per l’anno 2025, prevede un investimento complessivo di 250mila euro e riguarderà una superficie totale di circa 7mila metri quadrati di sedi stradali pubbliche, selezionate dopo un’attenta mappatura da parte del Settore Lavori pubblici del Comune che ha individuato le maggiori criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manutezione delle strade. Stanziati 250 mila euro: "Prevista la depavimentazione" Leggi anche: Montevago, in arrivo 250 mila euro dalla Regione per il restauro del Santuario Madonna delle Grazie Leggi anche: Fondi per la manutenzione delle strade nei piccoli comuni, 150 mila euro a Colledimezzo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Manutezione delle strade. Stanziati 250 mila euro: Prevista la depavimentazione. Manutezione delle strade. Stanziati 250 mila euro: "Prevista la depavimentazione" - Largo Merloni: È prevista la riqualificazione del parcheggio e della viabilità adiacente (circa 900 mq). lanazione.it

Sp43, stanziati 250mila euro per segnaletica e manutenzione - Quanto messo in evidenza sulla segnaletica, da parte di Fratelli d’Italia, ha fatto strada. ilrestodelcarlino.it

Manutenzione stradale: un 2024 stagnante ed un avvio di 2025 difficile - La manutenzione stradale è uno dei punti cardini per una migliore sicurezza sulle nostre direttrici principali ed i dati dell’ultimo periodo non sono incoraggianti. motorionline.com

Dopo l’approvazione del piano di manutenzione straordinaria delle strade, l’Amministrazione comunale compie un ulteriore passo sul fronte della sicurezza urbana con il via libera al progetto di rifacimento, allargamento e realizzazione di nuovi marciapi - facebook.com facebook

Tar annulla multa a Autostrada Tirrenica per manutenzione strade. Accolta la tesi difensiva #ANSAmotori #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.