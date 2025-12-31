Fondi per la manutenzione delle strade nei piccoli comuni 150 mila euro a Colledimezzo

A Colledimezzo sono stati assegnati 150 mila euro per la manutenzione delle strade comunali. Complessivamente, più di 600 mila euro sono destinati ai piccoli comuni abruzzesi per interventi di miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale locale. Questi fondi rappresentano un passo importante per il potenziamento delle infrastrutture e la sicurezza delle comunità più piccole della regione.

Oltre 600 mila euro in arrivo per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale locale dei piccoli comuni abruzzesi. Ad annunciarlo è la Lega, tramite Daniele Ferella, segretario provinciale Lega L'Aquila; Maurizio Bucci, segretario provinciale Lega Chieti; Emanuele.

