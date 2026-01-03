Un episodio che mette in luce l'importanza della presenza e del supporto paterno in momenti di difficoltà. Umberto Marcucci ha prontamente soccorso suo figlio Manfredi, un ragazzo di 16 anni, in uno scenario critico a Crans-Montana. Le sue parole riflettono il dolore e la paura del momento, evidenziando come l’intervento familiare possa fare la differenza nelle situazioni di emergenza.

Umberto Marcucci è stato tra i primi a soccorrere suo figlio Manfredi, 16enne romano sfuggito al muro di fuoco di Crans-Montana, raggiungendolo fuori da ’Le Constellation’: "Mi ha detto ’Papà sto male, non so come fare, sto malissimo, mi fanno male le mani’. Aveva le mani come le foto della bambina del Vietnam, per intenderci. E tutti quanti avevano le mani così". Manfredi adesso si trova "in coma farmacologico" all’ospedale Niguarda di Milano. "Lo stanno già operando" ha fatto sapere ieri pomeriggio suo padre. "Mio figlio sta male, ma è vivo: questa è la cosa più importante per noi – ha proseguito –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Le mani di mio figlio come bimba in Vietnam"

