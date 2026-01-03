Le mani di mio figlio come bimba in Vietnam
Un episodio che mette in luce l'importanza della presenza e del supporto paterno in momenti di difficoltà. Umberto Marcucci ha prontamente soccorso suo figlio Manfredi, un ragazzo di 16 anni, in uno scenario critico a Crans-Montana. Le sue parole riflettono il dolore e la paura del momento, evidenziando come l’intervento familiare possa fare la differenza nelle situazioni di emergenza.
Umberto Marcucci è stato tra i primi a soccorrere suo figlio Manfredi, 16enne romano sfuggito al muro di fuoco di Crans-Montana, raggiungendolo fuori da ’Le Constellation’: "Mi ha detto ’Papà sto male, non so come fare, sto malissimo, mi fanno male le mani’. Aveva le mani come le foto della bambina del Vietnam, per intenderci. E tutti quanti avevano le mani così". Manfredi adesso si trova "in coma farmacologico" all’ospedale Niguarda di Milano. "Lo stanno già operando" ha fatto sapere ieri pomeriggio suo padre. "Mio figlio sta male, ma è vivo: questa è la cosa più importante per noi – ha proseguito –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Manfredi Marcucci, 16 anni, è in coma farmacologico: “Mi diceva ‘papà mi fanno male le mani’. Sembrava il Vietnam”
Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini sono in ansia, la bimba si morde le mani
Manfredi Marcucci, il padre: «Mio figlio è vivo, ma ha le mani bruciate come la bimba in Vietnam»?; Le mani di mio figlio come bimba in Vietnam; Bertolaso: «Altri 4 ragazzi feriti a Crans-Montana in arrivo a Niguarda». Il papà di un 16enne ustionato: «Sta male ma è vivo»; A Crans-Montana scene terribili, ustionati come bimba del Vietnam, il racconto del papà di un 16enne ferito.
"Le mani di mio figlio come bimba in Vietnam" - Umberto Marcucci è stato tra i primi a soccorrere suo figlio Manfredi, 16enne romano sfuggito al muro di fuoco ... quotidiano.net
Manfredi Marcucci, il padre: «Mio figlio è vivo, ma ha le mani bruciate come la bimba in Vietnam» - Avvocato romano di 49 anni, Umberto Marcucci è il padre di Manfredi, il sedicenne di Roma rimasto gravemente ferito nell’incendio del bar Le Constellation di ... ilmessaggero.it
“A Crans-Montana scene terribili, ustionati come bimba del Vietnam”, il racconto del papà di un 16enne ferito - Montana descritto dal papà di un 16enne italiano rimasto gravemente ustionato ... msn.com
Tuan and Nhi plan to build their dream house.
Passaggio di consegna, da oggi questo bmw passerà nelle mani del figlio, quindi per presentarla al meglio, il papà, ha optato per un servizio di pulizia intensivo dell’abitacolo con sanificazione ad ozono ed un lavaggio esterno a vapore. #centrodetailingaprili - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.