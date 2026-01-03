L' ambasciatore a Caracas agli italiani | Restate a casa Tajani Lavoriamo per la tutela dei concittadini in Venezuela anche dei detenuti come Trentini

L’ambasciatore italiano a Caracas invita gli italiani a restare a casa, sottolineando l’impegno del governo italiano nel tutelare i cittadini in Venezuela. Tajani ha dichiarato che si lavora costantemente per garantire la sicurezza e il benessere degli italiani presenti nel paese, comprese le persone detenute. L’attenzione è rivolta a monitorare attentamente la situazione e a intervenire per tutelare i diritti e la sicurezza dei nostri connazionali all’estero.

«Noi seguiamo con grande attenzione tutto, soprattutto, ripeto, preoccupandoci delle condizioni dei nostri concittadini. Abbiamo anche italiani detenuti, a cominciare da Trentini, ma con lui ce ne sono un'altra dozzina, quindi anche quello è un tema che ci preoccupa e stiamo lavorando al massimo». Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani riferendosi alla situazione.

Venezuela, Tajani e Meloni seguono gli sviluppi: “Attenzione agli italiani nel Paese”; presenti 160.000 connazionali - Il Ministro degli Esteri: "Il presidente Meloni è costantemente informata"; l'ambasciata d'Italia a Caracas invita i connazionali a non uscire di casa ... dire.it

Italiani in Venezuela, l’ambasciatore dopo l’attacco Usa: “Rimanete a casa” - Nel Paese latinoamericano sono registrati 160mila connazionali, ma la cifra sale a 1,5 milioni se si considerano i venezuelani con doppia cittadinanza. msn.com

Radio1 Rai. . #Venezuela Le parole dell'ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito intervenuto in diretta a Radio1: “La nostra priorità è la sicurezza dei nostri connazionali”. Segui lo “Speciale #GR1”: https://www.raiplaysound.it/radio1 - facebook.com facebook

L'ambasciatore ONU Alberto López, venezuelano radicato a Vienna, si recherà a Caracas per consegnare a Maduro una lettera dei genitori di #AlbertoTrentini. Ha il sostegno dell'ONU, della Organizzazione internazionale per i diritti umani e della Santa Sede x.com

