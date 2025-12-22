Sono qui per riportare a casa Alberto Trentini | la missione a Caracas dell’ambasciatore Onu Alberto López

Si apre un nuovo canale di trattativa per il rilascio e il ritorno a casa di Alberto Trentini, l’operatore umanitario 46enne di Lido Venezia, recluso da più di un anno nel maxi-carcere venezuelano de El Rodeo I. Non stiamo parlando di svolte diplomatiche nei rapporti Roma-Caracas – dove tuttora regna il silenzio, come nella prigionia stessa di Alberto –, ma di un canale di trattativa aperto dall’ambasciatore Onu Alberto López (nella foto a sinistra insieme al deputato venezuelano Luis Eduardo Martinez), venezuelano radicato a Vienna, con il sostegno del Palazzo di Vetro, l’Organizzazione internazionale per lo sviluppo delle relazioni diplomatiche, l’Organizzazione internazionale per i diritti umani, la Santa Sede e la stessa Farnesina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

