LA SCOMPARSA DI ANTONIO GALEOTA STORICO ED EX SINDACO DI POGGIO PICENZE

È con dispiacere che apprendiamo della scomparsa di Antonio Galeota, ex sindaco di Poggio Picenze e appassionato studioso di storia e tradizioni locali. Laureato in giurisprudenza, ha dedicato gran parte della vita alla pubblica amministrazione e alla ricerca culturale, contribuendo con numerose pubblicazioni. La sua figura rimarrà un punto di riferimento per la comunità e per gli appassionati di storia territoriale.

Antonio Galeota L’AQUILA – Mi giunge ora la triste notizia della scomparsa di Antonio Galeota. Già stimato sindaco di Poggio Picenze, Antonio è stato per sua forte passione – egli con studi di giurisprudenza e una vita specchiata nella Pubblica Amministrazione – un ricercatore di storia, costumi e tradizioni della nostra terra che ha riversato in numerose pubblicazioni. Una, in particolare, sul dialetto e la storia di Poggio Picenze: un monumentale lavoro dato alle stampe appena dopo il terremoto del 2009, quasi a presidiarne la memoria e a costituirne il fondamento della rinascita. E un’altra pubblicazione sulle Vie romane che attraversavano il territorio vestino, calandosi con tenacia e curiosità intellettuale nell’archeologia e nella storia antica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - LA SCOMPARSA DI ANTONIO GALEOTA, STORICO ED EX SINDACO DI POGGIO PICENZE Leggi anche: Gaeta in lutto per la scomparsa di Antonio Annunziata, storico volto del “Lupo di Mare” Leggi anche: Buonabitacolo piange la scomparsa di Angelo Fiordelisi, storico sindaco Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Poggio Picenze, addio all’ex sindaco Antonio Galeota - Già stimato sindaco di Poggio Picenze, Antonio è stato per sua forte passione - laquilablog.it Busto Arsizio in lutto per la scomparsa di Antonio Berti, storico farmacista stimato. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.