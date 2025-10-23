Buonabitacolo piange la scomparsa di Angelo Fiordelisi storico sindaco

Il Comune di Buonabitacolo piange la scomparsa di Angelo Fiordelisi, sindaco di Buonabitacolo dal 1977 al 1990 e poi dal 2004 al 2009. "Uomo di tempra serena, di grande umanità, disponibilità e cordialità", così lo ricorda l'amministrazione comunale guidata da Giancarlo Guercio. Nel periodo in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

