Buonabitacolo piange la scomparsa di Angelo Fiordelisi storico sindaco
Il Comune di Buonabitacolo piange la scomparsa di Angelo Fiordelisi, sindaco di Buonabitacolo dal 1977 al 1990 e poi dal 2004 al 2009. "Uomo di tempra serena, di grande umanità, disponibilità e cordialità", così lo ricorda l'amministrazione comunale guidata da Giancarlo Guercio. Nel periodo in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
Buonabitacolo : Il Comune di Buonabitacolo piange la scomparsa di Angelo Fiordelisi, già Sindaco di Buonabitacolo dal 1977 al 1990 e poi dal 2004 al 2009. Uomo di tempra serena, di grande umanità, disponibilità e cordialità. Nel periodo in cui è stato Sin - facebook.com Vai su Facebook
Morto Angelo Fiordelisi, lutto a Buonabitacolo: è stato sindaco per 18 anni - Il Comune di Buonabitacolo piange la scomparsa di Angelo Fiordelisi, sindaco di Buonabitacolo dal 1977 al 1990 e poi dal 2004 al 2009. Secondo msn.com
Lutto a Buonabitacolo: è morto l’ex sindaco Angelo Fiordelisi - Buonabitacolo in lutto per la scomparsa di Angelo Fiordelisi, storico ex sindaco della cittadina per due mandati, ricordato per la sua umanità e l'impulso politico dato al Comune ... Si legge su infocilento.it