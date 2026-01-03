La mostra di Angeli Festa e Schifano | Pop Art tra futuro e memoria

Prosegue fino all’11 gennaio 2026 nella Galleria Comunale di Arte Contemporanea di Monte San Savino mostra: " La Pop Art Italiana: il futuro e la memoria ". In mostra il trittico fondativo della Pop Art italiana – Franco Angeli, Tano Festa, Mario Schifano – tre sguardi che hanno riscritto il rapporto tra immagine, memoria e contemporaneità. Franco Angeli, compagno di strada di Schifano, porta in pittura l’alfabeto dei simboli del potere – aquile, stelle, falci e martelli, svastiche – filtrati da veli, carte, stucchi, garze. La sua è una pop politica e malinconica: togliere nitidezza ai segni per misurarne il potere residuo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

