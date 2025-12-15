A Ferrara arriva Andy Warhol | a Palazzo dei Diamanti la mostra sul padre della pop art
A Ferrara, nel 2026, si celebrerà il 50° anniversario della mostra ‘Ladies and Gentleman’ di Andy Warhol, uno degli artisti più influenti del Novecento. Per l’occasione, Palazzo dei Diamanti ospiterà una importante esposizione dedicata al padre della pop art, attirando l’attenzione internazionale sulla città e sulla sua storia artistica.
Ferrara si prepara ad ospitare nella primavera 2026 un evento di portata internazionale. Ricorrono, infatti, i 50 anni dall’epocale mostra ‘Ladies and Gentleman del 1975-76’ che ha portato a Palazzo dei Diamanti una delle più carismatiche figure del Novecento: Andy Warhol. La città estense. Ferraratoday.it
