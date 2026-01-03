La General a Chiusi per la prova del nove

La General Chiusi si prepara alla sfida di domani al Pala Pansa, valida per la prova del nove. Dopo un percorso di nove vittorie e altrettante sconfitte, la squadra affronta questa partita con l’obiettivo di confermare il proprio livello e migliorare la posizione in classifica. L’appuntamento è alle 18, in una sfida importante per il proseguimento della stagione.

Nove vittorie, nove sconfitte, posizione numero nove in classifica e domani la. prova del nove a Chiusi (Pala Pansa, palla a due alle 18). Per un girone di ritorno da vietato sbagliare. Prima metà di stagione all’insegna del fifty-fifty – aurea mediocritas per tanti, la virtù intesa nella migliore accezione secondo altre scuole di pensiero, libero ognuno di pensarla come vuole – per una General Contractor, guidata da coach Ghizzinardi, che chiude il 2025 con una coppia di successi convincenti, arrivati al momento giusto e accompagnati da un liberatorio sospiro di sollievo (a Ferrara e derby con Fabriano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La General a Chiusi per la prova del nove Leggi anche: "Ravenna-Arezzo, prova del nove". La carica dell’ex difensore Butti Leggi anche: Lecce-Verona, è la prova del nove per i giallorossi. Le formazioni ufficiali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La General a Chiusi per la prova del nove. Nam was extremely angry that the girl kept coming over and acting strangely. Da tutto il personale del Consolato Generale d'Italia a Zurigo, i migliori auguri di un Sereno Natale e di un Felice Anno Nuovo In allegato, il messaggio del Console Generale ai connazionali. Ricordiamo che i nostri Uffici resteranno chiusi il 25, 26 dice - facebook.com facebook UNO dei 5 cuccioli salvati con ancora gli occhi chiusi ! Buttati via in un sacchetto di cemento ! Uno è morto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.