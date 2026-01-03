La General a Chiusi per la prova del nove

La General Chiusi si prepara alla sfida di domani al Pala Pansa, valida per la prova del nove. Dopo un percorso di nove vittorie e altrettante sconfitte, la squadra affronta questa partita con l’obiettivo di confermare il proprio livello e migliorare la posizione in classifica. L’appuntamento è alle 18, in una sfida importante per il proseguimento della stagione.

Nove vittorie, nove sconfitte, posizione numero nove in classifica e domani la. prova del nove a Chiusi (Pala Pansa, palla a due alle 18). Per un girone di ritorno da vietato sbagliare. Prima metà di stagione all’insegna del fifty-fifty – aurea mediocritas per tanti, la virtù intesa nella migliore accezione secondo altre scuole di pensiero, libero ognuno di pensarla come vuole – per una General Contractor, guidata da coach Ghizzinardi, che chiude il 2025 con una coppia di successi convincenti, arrivati al momento giusto e accompagnati da un liberatorio sospiro di sollievo (a Ferrara e derby con Fabriano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

