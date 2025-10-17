Ravenna-Arezzo prova del nove La carica dell’ex difensore Butti

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Andrea Lorentini Partite dell’importanza di Ravenna-, in carriera, Stefano Butti ne ha giocate tante. La maggior parte con la maglia amaranto di cui è primatista assoluto di presenze con 302 gettoni. L’attuale presidente del Museo Amaranto ha le idee chiare sul valore della sfida di domenica prossima in terra romagnola che metterà di fronte le due capolista. "Per l’ la possiamo considerare una prova del nove. Sicuramente sarà il test più probante da inizio campionato – dice l’ex terzino del Cavallino – il Ravenna insieme all’ Ascoli e alla squadra di Bucchi è una delle tre formazioni che ha fatto il vuoto e quindi ci sarà curiosità per capire il reale valore delle forze in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ravenna arezzo prova del nove la carica dell8217ex difensore butti

© Sport.quotidiano.net - "Ravenna-Arezzo, prova del nove". La carica dell’ex difensore Butti

Scopri altri approfondimenti

ravenna arezzo prova noveCorsinelli, l’uomo della fascia destra: "Ravenna, con l’Arezzo non è decisiva" - Francesco Corsinelli si sta rivelando una delle pedine più preziose della capolista di mister Marchionni. Secondo ilrestodelcarlino.it

ravenna arezzo prova noveRavenna-Arezzo, scontro di filosofie. Bucchi vuole spezzare l’equilibrio - Giallorossi e amaranto arrivano all’appuntamento da prime della classe con gli stessi punti, 24, dopo nove turni ... Secondo lanazione.it

Arezzo e Ravenna, prove di forza. Ascoli e Juve Next Gen non mollano - Riparte la corsa dell’Arezzo, che va sotto di due gol sul campo della Pianese – l’approccio negativo non è ... Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Ravenna Arezzo Prova Nove