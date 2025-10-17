Ravenna-Arezzo prova del nove La carica dell’ex difensore Butti

di Andrea Lorentini Partite dell’importanza di Ravenna-, in carriera, Stefano Butti ne ha giocate tante. La maggior parte con la maglia amaranto di cui è primatista assoluto di presenze con 302 gettoni. L’attuale presidente del Museo Amaranto ha le idee chiare sul valore della sfida di domenica prossima in terra romagnola che metterà di fronte le due capolista. "Per l’ la possiamo considerare una prova del nove. Sicuramente sarà il test più probante da inizio campionato – dice l’ex terzino del Cavallino – il Ravenna insieme all’ Ascoli e alla squadra di Bucchi è una delle tre formazioni che ha fatto il vuoto e quindi ci sarà curiosità per capire il reale valore delle forze in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

