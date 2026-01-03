La Chiesa e il fine vita | Non ci mettiamo al posto del Creatore

La Chiesa mantiene una posizione ferma sulla tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale. In questo contesto, si riconosce che il fine vita è un momento delicato, che richiede rispetto e attenzione, senza sostituirsi alla volontà divina. La dottrina si basa su un principio di rispetto assoluto per la vita, anche nelle fasi più delicate, sottolineando l’importanza di accompagnare con dignità ogni percorso di fine vita.

"La posizione della Chiesa non cambia rispetto a un principio assoluto che è quello della tutela della vita, dal concepimento alla morte naturale". E' questa la cornice nella quale si articola l'intervento del cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana e arcivescovo di Siena, sul fine vita dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale che, respingendo il ricorso del Governo, ha stabilito la regolarità della legge regionale approvata l'11 febbraio 2025 anche se alcune norme dovranno essere riscritte. Cardinale, come commenta questa sentenza, secondo lei cosa cambierà? "Noi vescovi non entriamo in un discorso tecnico ma guardiamo al principio cardine della nostra fede cattolica.

Perché la Chiesa apre a una legge sul fine vita: cosa ha detto il cardinale Zuppi - Il presidente della Cei ha spiegato il punto di vista della Chiesa su una questione tabù per la politica italiana ... tag24.it

Fine vita, monsignor Pegoraro: “Chiesa aperta al dialogo”/ “Comitato etico? Rischia di essere astratto” - Eutanasia e suicidio assistito, monsignor Pegoraro (Pontificia accademia per la Vita) ribadisce contrarietà Chiesa, ma anche l'apertura al dialogo Da un lato il rifiuto del suicidio assistito come ... ilsussidiario.net

