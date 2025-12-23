Si è spento in un incidente stradale il talentuoso creatore di videogiochi noto per aver contribuito allo sviluppo di franchise come Call of Duty e Battlefield. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore del gaming, che ricorda con rispetto il ruolo di questa figura nel plasmare l'industria. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati, rendendo omaggio a un professionista che ha lasciato un'impronta duratura nel mondo videoludico.

Il mondo del gaming piange la scomparsa di una delle figure chiave dell’industria, il creativo che sta dietro successi planetari come Call of Duty e Battlefield. La notizia è giunta nelle mattinate dalla NBC Los Angeles, dopo che le autorità intervenute sul luogo del sinistro hanno offerto soccorso alle persone coinvolte nell’incidente e informato i familiari di quanto avvenuto. Secondo una prima ricostruzione Vince Zampella si trovava a bordo di una Ferrari che viaggiava sulla Angeles Crest Highway che è uscita fuori strada impattando contro una barriera in cemento. L’incidente si è verificato all’altezza delle San Diego Mountains e al momento non è chiara quale sia stata la causa della perdita di controllo dell’auto né se Vince fosse alla guida dell’auto o fosse semplicemente un passeggero. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Lutto nel mondo del gaming, un incidente stradale è costato la vita al creatore di Call of Duty

Leggi anche: Vince Zampella, il co-creatore del videogioco "Call of Duty" morto in un incidente stradale

Leggi anche: Tragedia a Los Angeles: muore in un incidente stradale il creatore di Call of Duty

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Morto Vince Zampella, creatore di Call Of Duty: il tragico incidente stradale a Los Angeles; È morto Vince Zampella, co-creatore della saga Call of Duty; Il mondo del calcio in lutto per la morte di Ethan McLeod: l’ex Wolverhampton aveva solo 21 anni; Nascar, tragedia in North Carolina: la leggenda Greg Biffle muore in un incidente aereo.

VINCE ZAMPELLA Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente - Il mondo dei videogiochi piange la scomparsa di Vince Zampella, co- statoquotidiano.it