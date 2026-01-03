Danilo ritorno da brividi allo Stadium

3 gen 2026

Danilo fa il suo ritorno all’Allianz Stadium in una giornata di grande emozione. Prima del match contro il Lecce, il difensore riceve il caloroso affetto dei tifosi e l’approvazione di Giorgio Chiellini e del presidente Gianluca Ferrero. Un momento speciale che sottolinea il legame tra il calciatore e la società, segnando il suo ritorno in casa con rispetto e riconoscenza.

Emozione pura all’Allianz Stadium prima del fischio d’inizio contro il Lecce. Danilo torna a casa e riceve l’abbraccio del suo pubblico, premiato a bordocampo da Giorgio Chiellini e dal presidente Gianluca Ferrero. Microfono in mano, l’ex capitano si rivolge ai tifosi della Juventus con parole che vanno dritte allo stomaco: «È bello ritrovarvi dopo un anno emozionante per me e per la Juventus. Volevo ringraziarvi di persona: siete stati voi a spingermi a superare tutte le difficoltà. Sono andato via da un anno, ma nessuno mi toglierà questa maglia dal cuore». Lo Stadium risponde come sa fare: cori, applausi, “Danilo uno di noi”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

danilo ritorno da brividi allo stadium

© Stilejuventus.com - Danilo, ritorno da brividi allo Stadium

