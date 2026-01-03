Danilo ritorno da brividi allo Stadium

Danilo fa il suo ritorno all’Allianz Stadium in una giornata di grande emozione. Prima del match contro il Lecce, il difensore riceve il caloroso affetto dei tifosi e l’approvazione di Giorgio Chiellini e del presidente Gianluca Ferrero. Un momento speciale che sottolinea il legame tra il calciatore e la società, segnando il suo ritorno in casa con rispetto e riconoscenza.

Emozione pura all'Allianz Stadium prima del fischio d'inizio contro il Lecce. Danilo torna a casa e riceve l'abbraccio del suo pubblico, premiato a bordocampo da Giorgio Chiellini e dal presidente Gianluca Ferrero. Microfono in mano, l'ex capitano si rivolge ai tifosi della Juventus con parole che vanno dritte allo stomaco: «È bello ritrovarvi dopo un anno emozionante per me e per la Juventus. Volevo ringraziarvi di persona: siete stati voi a spingermi a superare tutte le difficoltà. Sono andato via da un anno, ma nessuno mi toglierà questa maglia dal cuore». Lo Stadium risponde come sa fare: cori, applausi, "Danilo uno di noi".

