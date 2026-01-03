Juventus | emozione per il ritorno di Danilo

La Juventus accoglie con entusiasmo il ritorno di Danilo all’Allianz Stadium. Dopo aver trascorso anni di successi e ricoperto il ruolo di capitano, il brasiliano è stato ospite d’onore durante la partita contro il Lecce. La sua presenza rappresenta un momento di riconoscimento e continuità per il club, sottolineando il valore di un giocatore che ha contribuito in modo significativo alla storia della squadra.

Emozione pura all’Allianz Stadium per il ritorno di Danilo. Il capitano brasiliano, ceduto al Flamengo la scorsa estate dopo anni di leadership e trofei in bianconero, è stato ospite d’onore per la gara contro il Lecce. I tifosi della Juventus lo hanno accolto con un’ovazione prolungata, cori e striscioni che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: emozione per il ritorno di Danilo Leggi anche: Juventus-Lecce, ritorno speciale allo Stadium: Danilo ospite bianconero Leggi anche: Danilo, ritorno da brividi allo Stadium Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juve, Danilo torna allo Stadium per la gara contro il Lecce; Genoa, De Rossi: Mi porto a casa affetto ed emozione, ma anche l'amarezza della sconfitta; Danilo torna all’Allianz Stadium in vista di Juve Lecce | l’ex capitano bianconero a quasi un anno dal suo addio torna a prendersi l’abbraccio dei suoi tifosi. Juventus, Danilo si propone: "Tornare? Non ci penserei due volte. E fra un anno..." - Il centrale brasiliano, oggi al Flamengo, è tornato a salutare i vecchi compagni. tuttomercatoweb.com

Pagina 2 | Danilo alla Allegri, che schiaffo a Motta e Giuntoli! "Per lavorare nel calcio ci sono i livelli" - Il brasiliano torna allo Stadium nel tripudio e attacca chi lo ha cacciato: "Ringrazio la società che ha preso in mano la Juve ora" ... tuttosport.com

Danilo torna dallo Stadium, i tifosi lo acclamano: “La Juve non è per tutti”. È una frecciata a Giuntoli - Danilo torna all’Allianz Stadium quasi un anno dopo l’addio alla Juventus, salutando i tifosi e commentando la separazione burrascosa ... fanpage.it

JUVENTUS vs ROMA Questa sera vivi tutta l’emozione del grande calcio! 20 dicembre Ore 20:45 Niagara Risto Pub Poggio Sannita (IS) – Via Roma n. 53 Vieni a tifare con noi e guarda la partita su maxischermo Buon cibo, ottima compag - facebook.com facebook

Spalletti non dimentica Napoli Alla vigilia del big match al Maradona, il tecnico della Juventus ricorda l'emozione vissuta per lo Scudetto Poi ricorda che le belle storie sono immortali, proprio come quella tra Spalletti e Napoli #Spalletti #SpazioNapoli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.