Juventus | emozione per il ritorno di Danilo

La Juventus accoglie con entusiasmo il ritorno di Danilo all’Allianz Stadium. Dopo aver trascorso anni di successi e ricoperto il ruolo di capitano, il brasiliano è stato ospite d’onore durante la partita contro il Lecce. La sua presenza rappresenta un momento di riconoscimento e continuità per il club, sottolineando il valore di un giocatore che ha contribuito in modo significativo alla storia della squadra.

Emozione pura all’Allianz Stadium per il ritorno di Danilo. Il capitano brasiliano, ceduto al Flamengo la scorsa estate dopo anni di leadership e trofei in bianconero, è stato ospite d’onore per la gara contro il Lecce. I tifosi della Juventus lo hanno accolto con un’ovazione prolungata, cori e striscioni che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

