Indagati i proprietari del locale di Crans-Montana l’inchiesta per omicidio dopo la strage di ragazzi | le accuse alla coppia francese

Sono stati iscritti nel registro degli indagati i proprietari francesi del locale Le Costellation di Crans-Montana, in seguito alla tragica strage di Capodanno che ha coinvolto alcuni ragazzi. L'inchiesta penale mira a chiarire le responsabilità e le circostanze dell’incidente. Le autorità stanno approfondendo gli eventi e le eventuali negligenze legate alla gestione del locale.

È stata aperta un’indagine penale contro i due proprietari francesi del locale Le Costellation di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno. Lo riferiscono le autorità svizzere. «Sono accusati di omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza», hanno spiegato la polizia e i pm. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Chi sono i proprietari del locale della strage a Crans-Montana Leggi anche: Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chi sono i titolari francesi del locale di Crans-Montana: «Sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato; Crans-Montana, le prime risposte (e i dubbi) delle indagini della procura; Strage Crans-Montana, per i gestori locale in regola: i dubbi dell'ambasciatore e la situazione in Italia; Le falle nella sicurezza nel bar della strage. Crans Montana, i proprietari del locale indagati per omicidio colposo - Identificati sei corpi, non ci sono connazionali (ANSA) ... ansa.it

Crans Montana, chi sono Jacques e Jessica Moretti: i proprietari del locale devastato dall’incendio di Capodanno - La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera, dove risiedeva stabilmente e gestiva altri locali nella regione. ilfattoquotidiano.it

Strage Crans-Montana, proprietari del Le Constellation "considerati innocenti" dalla procuratrice che indaga - Al momento non c'è alcun indagato per l'incendio al disco bar Le Constellation di Crans- virgilio.it

Chiara e' la prima vittima italiana della strage di Crans Montana. Chiara solare allegra, aveva 16 anni, amava la danza, la sua famiglia con la sorellina, la natura e gli amici. Chiara è stata uccisa in un locale con i proprietari indagati ora per omicidio colposo. C - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la procuratrice: 'Nel locale c'era l'uscita di sicurezza, per ora nessun indagato. Sentiti i proprietari, ma al momento sono considerati innocenti' #ANSA x.com

