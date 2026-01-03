Incastonata tra le montagne innevate il borgo che in inverno diventa magico | è la perla delle Dolomiti

Immersa tra le montagne innevate delle Dolomiti di Brenta, questa località si distingue come una delle mete più apprezzate per gli amanti della montagna e degli sport invernali. Con panorami spettacolari, piste moderne e un ricco patrimonio storico e culturale, offre un’esperienza autentica e variegata in ogni stagione dell’anno. Nel 2026, si conferma come una destinazione ideale per chi cerca natura, tradizione e relax in un contesto unico.

Tra panorami mozzafiato, piste da sci all'avanguardia ed eccellenze storiche e culturali, offre esperienze uniche per ogni stagione dell'anno Immersa nella splendida cornice delle Dolomiti di Brenta, si conferma anche nel 2026 come una delle mete più ambite per gli appassionati di montagna e sport invernali, nonché un luogo ricco di storia e fascino culturale. Una meravigliosa località incastonata tra le Dolomiti Situata a 1550 metri di altitudine nella conca che separa le Dolomiti di Brenta dai ghiacciai dell'Adamello e della Presanella, questa località è universalmente riconosciuta come la "perla delle Dolomiti" e continua a rappresentare una delle stazioni sciistiche di punta dell'intero arco alpino.

