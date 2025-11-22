Arezzo si sveglia con le montagne innevate | le foto

Arezzonotizie.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora neve sui rilievi dell'Aretino. Questa mattina la città si è svegliata circondata da monti spolverati di bianco. Poti è stato coperto da una leggera coltre: frutto delle precipitazioni notturne che pur non essendo state abbondanti hanno fatto cadere in picchiata le temperature. Neve più. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

