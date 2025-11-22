Arezzo si sveglia con le montagne innevate | le foto
Ancora neve sui rilievi dell'Aretino. Questa mattina la città si è svegliata circondata da monti spolverati di bianco. Poti è stato coperto da una leggera coltre: frutto delle precipitazioni notturne che pur non essendo state abbondanti hanno fatto cadere in picchiata le temperature. Neve più. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
MERCATINI NATALIZI IN TOSCANA AREZZO, FIRENZE E MONTEPULCIANO DAL 06 AL 08 DICEMBRE QUOTA DI PARTECIPAZIONE €.280/PERSONA LA QUOTA COMPRENDE VIAGGIO IN BUS GT SISTEMAZIONE IN HOTEL A MONTECATI - facebook.com Vai su Facebook
Trieste si sveglia con le montagne imbiancate: Dipiazza invita i cittadini a coprirsi bene - Questa mattina, martedì 18 novembre, Trieste si è svegliata con uno spettacolo invernale ben visibile all’orizzonte: le montagne completamente innevate, illuminate dalle prime luci del giorno. triestecafe.it scrive