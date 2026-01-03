Il torneo Pecci torna al ‘Nanni’ | giovani calciatori in vetrina
Il torneo Pecci torna allo stadio Enrico Nanni di Bellaria Igea Marina, offrendo ai giovani calciatori un’importante occasione di visibilità e crescita. Dopo un periodo di assenza, questa storica manifestazione di calcio giovanile riprende il suo percorso nel luogo che ha sempre rappresentato il cuore dell’evento, sottolineando l’importanza di valorizzare il talento e l’impegno delle nuove generazioni sportive.
"Quest’anno ridiamo dignità al torneo Pecci, riportandolo allo stadio che lo ha sempre ospitato". L’assessore allo sport Francesco Grassi apre così il racconto del ritorno della storica manifestazione di calcio giovanile allo stadio Enrico Nanni, a Bellaria Igea Marina. Un ritorno che arriva dopo una fase complessa, segnata dai lavori di riqualificazione dell’impianto. Negli ultimi mesi il Nanni è stato interessato da un intervento strutturale profondo: rifacimento del campo principale con manto sintetico di ultima generazione, sistemazione degli spogliatoi, recupero delle acque meteoriche, nuovo impianto di irrigazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
