Il torneo Pecci torna al ‘Nanni’ | giovani calciatori in vetrina

Il torneo Pecci torna allo stadio Enrico Nanni di Bellaria Igea Marina, offrendo ai giovani calciatori un’importante occasione di visibilità e crescita. Dopo un periodo di assenza, questa storica manifestazione di calcio giovanile riprende il suo percorso nel luogo che ha sempre rappresentato il cuore dell’evento, sottolineando l’importanza di valorizzare il talento e l’impegno delle nuove generazioni sportive.

