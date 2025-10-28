Torna il Premio Beatrice Giovani! La vetrina discografica dedicata ad artisti emergenti riparte con tante novità

Sta per tornare il Premio Beatrice Giovani, l’atteso appuntamento dedicato ai giovani talenti della musica italiana e internazionale! È online il nuovo regolamento per l’edizione 2026 del concorso, che si conferma una delle più interessanti realtà nel panorama musicale emergente. L’evento si. 🔗 Leggi su Veronasera.it

