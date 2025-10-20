F1 Carlos Sainz penalizzato per l’incidente con Kimi Antonelli ad Austin | lo spagnolo sconterà la sanzione in Messico

La gara di Austin, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, ha offerto non pochi spunti. L’affermazione dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), a precedere la McLaren del britannico Lando Norris e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ha riportato in auge in maniera ancor più significativa l’oranje nella sfida mondiale con la scuderia di Woking. Se si considera la prestazione sottotono dell’australiano Oscar Piastri, leader del campionato e solo quinto in Texas, le quotazioni di Max sono molto in crescendo. Un GP in cui, dunque, il quattro-volte iridato ha voluto ribadire il concetto ai due Papaya, mentre a Maranello un po’ di sorrisi ci sono stati per un podio che era quasi un miraggio al termine del primo giorno del fine-settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

