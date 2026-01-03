Il Perugia si prepara a affrontare il nuovo campionato, con Tedesco al lavoro per mettere a punto la prima formazione della stagione. A Pian di Massiano l’attività procede senza sosta, concentrata sulle strategie e sugli aspetti tecnici. La squadra si impegna a mantenere la concentrazione, cercando di mettere da parte le vicende esterne e focalizzarsi sui prossimi impegni in campionato.

A Pian di Massiano si lavora senza sosta e provando a non pensare a quanto sta accadendo in Argentina. Riccardo Gaucci, Novellino e anche il tecnico Tedesco stanno lavorando per creare una situazione di serenità intorno alla squadra che ha ricevuto rassicurazioni per quanto riguarda le prossime scadenze. Con buoni riscontri. L’allenatore biancorosso sta lavorando sul primo Perugia del nuovo anno, sulla squadra che avrà l’arduo (stando ai numeri passati) compito di dare segnali anche in trasferta. La squadra che scenderà in campo domani pomeriggio subirà sarà variazione: cambiamenti ci saranno in difesa e a centrocampo a causa delle defezioni di Angella nel reparto arretrato, Megelaitis e Giunti (assente già nell’ultima partita dell’anno) in mediana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Perugia adesso si tuffa sul campionato. Tedesco prepara il primo Grifo dell’anno

