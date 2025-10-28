Calcio serie C il Grifo torna a graffiare L' impronta di Tedesco già si vede | Il nostro campionato inizia oggi

Era da fine aprile che il Perugia non vinceva. Esattamente sei mesi. Troppi per una piazza dalle ambizioni ben diverse.Erano in oltre cinquemila i tifosi che non si sono voluti perdere il ritorno a casa di Giovanni Tedesco, che ha subito dato un'impronta alla squadra, apparsa più sul pezzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

